شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك وداش فى 7 صور جديدة من كواليس استعدادهما لـ"نسل الأغراب" فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الثنائى أحمد مالك وأحمد داش يستعدان بقوة من أجل موسم دراما رمضان العام المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو الأمر الذى ينعكس من خلال استعدادهما قبل تصوير مشاهد المسلسل، حيث حرصا على الذهاب إلى قرية داخل مدينة سوهاج، ونشر منها داش أكثر من صورة وفيديو قبل بدء تصوير العمل، بهدف العيش فى الأجواء ومساعدتهما فى تقديم الدور بأفضل صورة ممكنة.



داش ومالك

وعلق أحمد داش على الفيديو والصور التى نشرها قائلا: "مع حبايبنا وأهلنا في الصعيد اللى شالونا فوق راسهم أهل بيت الكاشف من قرية كوم شقاو بمحافظة سوهاج".



داش ومالك على إنستجرام

وبالأمس جمعت صورة جديدة بين الممثلين أحمد مالك وأحمد داش، أثناء تواجدهما في سوهاج، استعدادًا لتصوير مشاهدهما في مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة. ويجسدان خلال العمل شخصيتين يدعيان حمزة وسليم الغريب، مثلما كشف محمد سامي مخرج ومؤلف المسلسل فى تعليقه على تلك الصورة، ووصفهما بأنهما أبناؤه.



داش ومالك



داش ومالك يستعدا لـ نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرين، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.



داش ومالك فى صور جديدة

وكان مالك شارك في مهرجان الجونة بعرض فيلمه "حارس الذهب" والذي عرضه عالميا لأول مرة فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".



داش ومالك قبل بدء أحداث المسلسل