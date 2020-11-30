شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا ينتهى من تصوير "حياتى ارتاحت" بتوقيع رودينا حاطوم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عصام كاريكا من تصوير كليب جديد يحمل اسم "حياتى ارتاحت" في مدينة أسوان من ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد ومن اخراج رودينا حاطوم









وكشفت مخرجة الكليب رودينا حاطوم كواليسه في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها استمتعت بالعمل مع مطرب كبير بحجم عصام كاريكا مؤكدة أن الكليب يحمل عدد من المفاجآت ويقدم كاريكا بشكل مختلف وجديد عليه تماما .

وعن اختيارها مدينة أسوان لتصوير الكليب قالت بصراحة يوجد بها أماكن جميلة ومناظر طبيعية لم تكن موجودة في أى بلد أخرى، وتم تصويره في عدة أماكن منها نيل أسوان ومعبد فيلة وغيره، بالإضافة إلى شعبها الطيب الكريم مشيرة أن لايف ستايلز لم تبخل على الكليب بأى شيء ووفرت كل الإمكانيات له وتتمنى أن ينال اعجاب الجمهور أثناء طرحه على موقع اليوتيوب والقنوات الفضائية .









وأضافت أنها تتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدد من المطربين في مصر والوطنى العربى في كليات كثيرة تقدم فيها أفكارجريئة ومختلفة .