هيو جاكمان يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ65: تلهمنى شجاعتك وذكاؤك وعفويتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الممثل العالمي هيو جاكمان بالذكرى الـ 65 لميلاد زوجته ديبورا لي فورنيس، حيث شارك المخرج الأسترالي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها، موجها لها رسالة رومانسية فى هذه المناسبة العائلية، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وهنأ النجم البالغ من العمر 52 عاما، زوجته عبر إنستجرام قائلا: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة. تلهمني كل يوم شجاعتك وذكاؤك وحنكتك وولاؤك وإبداعك وبهجتك للحياة وعفويتك. أحبك أكثر بكثير مما يمكن أن ينقله أي تعبير".



هيو جاكمان يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ65

وظهر المخرج الأسترالي في الصورة وهو يطفئ الشموع مع زوجته أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، ويشار إلى أن هيو وديبورا لي متزوجان منذ عام 1996.



منشور هيو لزوجته

هيو جاكمان واحد من أهم نجوم هوليوود وأعلاهم أجراً بسبب جماهيريته الكبيرة حول العالم، حيث تمكن من لعب كل الأدوار الممكنة بمجموعة من أهم الأعمال السينمائية، ما بين الخيال العلمي إلى الأكشن والدراما وغيرها، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أخذ استراحة من العمل من أجل نزهة مع زوجته الذى يرتبط بها منذ عام 1996.

جاكمان الذى يصغر زوجته ديبورا لى بنحو 12 عاماً ظهر بصحبتها ومعهما كلبيهما أثناء سيرهما في شوارع مدينة نيويورك، حيث ارتديا جواكت ثقيلة للغاية للحماية من برودة الطقس، بالإضافة إلى التزامهما بقواعد الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حينما ارتدا الكمامات.

واحتفل جاكمان، الشهر الماضى، بعيد ميلاده الـ52 في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو في أحد المطاعم وهو يحتفل بعيد ميلاده.