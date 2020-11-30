شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يهنئ صديقه المخرج ريدلى سكوت بصورة من فيلمهما فى 1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس، على تهنئة صديقة المخرج الكبير ريدلي سكوت، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 30 نوفمبر، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة تجمعهما من كواليس تصوير فيلم Black Rain الذي شاركا فيه عام 1989.

وكان قد حرص دوجلاس، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقة النجم الأمريكي دانى ديفيتو، الذي أتم عامه الـ76 عامًا منذ ايام، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام من دولاب ذكرياتهما التى شاركا فيها العديد من المواقف والمغامرات، موجهًا له تهنئته الخاصة قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أصدقائي، أتمنى لك يا دانى لعام جديد".