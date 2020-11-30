شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى: انحنيت أمام أمل علم الدين 20 دقيقة لتقبل الزواج منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي جورج كلوني كواليس طلبه الزواج من آمل علم الدين، وذلك خلال لقاءه مع CBS Sunday Morning on Sunday ، حيث قال أنه لم يتحدث مع أمل علم الدين أبدا عن الزواج عندما كانا يتواعدا سويا، ولكنه فجأة وجد نفسه يسألها هل تقبلين الزواج بي، وأوضح كلوني أنه ظل منحنيا أمام أمل جاثيا علي ركبته لمدة وصلت إلي 20 دقيقة حتي ترد آمل وتقول أنها موافقة، ووقتها شعر بألم شديد من كثرة الإبقاء علي هذه الوضعية.

وأشار كلوني، إلي أنهما لم يتحدثا أبدًا عن إنجاب الأطفال ، ثم في أحد الأيام قالا لبعضهما "ما رأيك؟" نذهب إلى الطبيب وكان يظن أنه كبير علي الإنجاب ولكنه تفاجئ بأن الأمر قابل للحدوث.

وكان كلوني قد كشف مؤخرا عن منح، 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم، وقال كلوني في حوار مع مجلة "GQ"، إنه "في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لأصدقائه”عدونى

وأوضح كلوني أن "أصدقاءه ساعدوه عندما كان بحاجة إليهم، مشيراً إلى أنه اقترض منهم الأموال قبل الشهرة وكان أحيانا ينام في منازلهم"، وكشف أنه "دعا أصدقاءه لتناول العشاء في إحدى الليالي وسلمهم حقيبة تحتوي كل منها على مليون دولار نقداً".