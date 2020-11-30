"التيه" و"عاش يا كابتن" و"حظر تجول".. أفلام المسابقة الدولية بـ"القاهرة السينمائي 42"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرس سينمائي، ينتظره عشاق الفن السابع من العام للعام، للاستمتاع بباقة متنوعة من الأفلام التي تحمل جنسيات مختلفة، تتنافس على الجوائز، وتنقلنا لعوالم أخرى، هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ42 بحفل افتتاح يُقام في دار الأوبرا المصرية، مساء يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

يضم المهرجان عدة مسابقات، بينها المسابقة الدولية، وتتنافس الأفلام فيها على:

- الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويُمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة).

- الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج.

- الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج.

- جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو.

- جائزة أحسن ممثل.

- جائزة أحسن ممثلة.

- جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

والأفلام المتنافسة هي:

50 أو اثنان من الحيتان يجتمعان على الشاطئ

الفيلم من إخراج خورخي كوتشي | المكسيك | روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدته 122 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم المستوحاة من قصة حقيقية، عن اثنين من المراهقين، فيليكس وإليسا، يلتقيان بينما يلعب كل منهما على هاتفه المحمول اللعبة القاتلة سيئة السمعة: الحوت الأزرق. تنمو علاقتهما وعشقهما بينما يقتربان من المرحلة النهائية للعبة، الانتحار.

الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى

إخراج ليليهورفات | المجر| روائي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 95 دقيقة.

يتحدث الفيلم عن نادية طبيبة الأعصاب، تقرر ترك عملها في أمريكا والعودة إلى المجر لترتبط بالشخص الذي تحبه، لكنها تفاجأ بأنه لا يذكرها على الإطلاق، فتبقى أمام خيارين، إما أن تواصل حبه في صمت أو تعود لاستكمال عملها وتنساه.

بيت الذاكرة

إخراج خواو باولو ميراندا ماريا| البرازيل، فرنسا | روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 93 دقيقة.

تدور أحداثه حول كريستوفام الذي يعمل في مصنع في مستعمرة نمساوية سابقة في البرازيل، ويشعر بالإقصاء من جميع محيطه. يكتشف منزلًا مهجورًا ويجعل منه حصنه الخاص. يختلط الواقع مع الأوهام في هذا المكان شبه الحي، ويجد كريستوفام نفسه في حوادث عنيفة.

تحت السماء المفتوحة

إخراج نيشيكاوا ميوا| اليابان| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 126 دقيقة.

يخرج مياكامي من السجن بعد أن قضى به معظم عمره بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم. يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه إلا أن المجتمع لا يتقبله.

التيه

إخراج بن شاروك | المملكة المتحدة| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 103 دقيقة.

"عمر" عازف شاب واعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عن أسرته السورية، وهو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله.

جاجارين

إخراج فاني لياتارد، جيريمي ترويله| فرنسا| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 97 دقيقة.

يقاتل الصغير "يوري" وحيدا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

حظر تجول

إخراج أمير رمسيس| مصر| روائي| عرض عالمي أول، مدته 94 دقيقة.

في صبيحة يوم من عام 2013 تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وفي خلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض على البلد كلها فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.

دروس اللغة الألمانية

إخراج بافل جي. فيسناكوف| بلغاريا| روائي| عرض عالمي أول، مدته 100 دقيقة.

نيكولا يعمل سائقًا في بلغاريا، لكنه يقرر الانتقال إلى ألمانيا ليبدأ بداية جديدة يتخلص فيها من ماضيه السيئ. قبل السفر يجد نفسه يعيد النظر في ماضيه ليسأل إن كان يستطيع أن يطوي صفحة الماضي ويبدأ من جديد.

شرطة

إخراج فريدريك لويس هفيد، أندرس أولهولم| الدنمارك| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 108 دقيقة.

تنتشر أخبار الوفاة الغامضة للمراهق "طالب بن هاسي"، أثناء احتجاز الشرطة له، في حي "سفاليجاردن" ذي الأغلبية العربية، فتندلع على الفور احتجاجات شباب الحي على "قتله" في وجود الشرطيين "ينس" و"مايك"، اللذين يجدان نفسيهما في مواجهة الغضب المتصاعد.

عاش يا كابتن

إخراج مي زايد| مصر، ألمانيا، الدنمارك| وثائقي| عرض أول في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدته 95 دقيقة.

"زبيبة" فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة تحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال تخوض رحلة من الانتصارات والهزائم التي تشكل مشوارها كبطلة عالمية.

عنها

إخراج إسلام العزازي| مصر| روائي| عرض عالمي أول، مدته 80 دقيقة.

بعد الرحيل الصادم لزوجها، تطرأ على الزوجة تغيرات غريبة وتحاول أن تعيد اكتشاف نفسها والسر وراء رحيل الزوج في نفس الوقت.

غزة مونامور

إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر| فلسطين، فرنسا، المانيا، البرتغال |روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 87 دقيقة.

عيسى بائع السمك الستيني يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

مؤتمر

إخراج إيفان ي. تفردوفسكي| روسيا، إستونيا، المملكة المتحدة، إيطاليا| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 135 دقيقة.

بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو، تقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمرًا تذكاريًا داخل نفس المسرح وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم.

مويرداوجا

إخراج تساو جنلنج |الصين | روائي| عرض عالمي أول، 120 دقيقة.

في إحدى أيام الشتاء القارص في بلدة مويرداجوا، أثناء رحلة صيد عائلية، يسقط الأخ الأصغر في كهف دب بري. فيضطر الأخ الأكبر أن يقتل الدب وهو ما يعتبر من المحرمات في عُرف قبيلة إيونكي، ليقضي بقية حياته ملعونًا.

نادية، الفراشة

إخراج باسكال بلانت| كندا| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 107 دقيقة.

نادية هي سباحة أوليمبية شابة، تتنافس تحت لواء المنتخب الكندي في أولمبياد 2020 للمرة الأخيرة قبل اعتزالها المبكر. مع كل الضغوط التي تواجهها، يستكشف الفيلم الخيارات الشخصية واختياراتها كمفرد في مواجهة المجتمع.