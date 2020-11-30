عمر الشناوي ينشر صورة من كواليس "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان عمر الشناوي صورة له من كواليس حكاية "أول السطر"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
علق "الشناوي" على الصورة : " الساحرة الشريرة پوكاهونتس سيندريلا زورو و تخاتيخوووو ومن غير ما تسألوا، أيوة ده ستريتش كارينا".
"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا"، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.
تدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسؤولية 3 أشخاص تتبناهم. كما يوجد في المسلسل خط رومانسي إذ يتصارع شخصان على حب درة.
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