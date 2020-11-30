تراند اليوم : نوال الزغبي تحذف تهنئتها لعاصي الحلاني. والسبب صادم



أقدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حذف تهنئتها الفنانة عاصي الحلاني بعيد ميلاده الخمسين، من على حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ما أثار موجة جدل بين المتابعين.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أن عاصي لم يردّ على معايدة الزغبي له، على الرغم من ردّه على معايدات الكثير من النجوم، وهو الأمر الذي لربما أزعج الزغبي ودفعها إلى حذفها.

واليوم عاد وإنتبه عاصي إلى هذا الأمر، وقام بنشر صورة للتغريدة التي حذفتها نوال وعاديته فيها، وعلّق عليها بالقول :"حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحه والسعادة والنجومية".

حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحه والسعادة والنجومية 🙏❤️@NawalElZoghbi pic.twitter.com/hisgAV6JRU — Assi El Hallani (@assihallani) November 30, 2020

— Assi El Hallani (@assihallani)