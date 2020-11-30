استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافى والفنى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا .
خلال اللقاء أشارت "عبد الدايم" إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التى تُنظم في مصر أو في أوروباقبل جائحة كورونا وحتى الان وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الانترنت (اونلاين).
وأضافت، أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة واكدت على ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى.
من جانبه أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها اقدم حضارات التاريخ ،مشيراً إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري والذى يشهد نشاطاً ملحوظاً وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الانترنت، كما أشاد بإستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية مشدده في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم، وتابع، أن الثقافة والفنون مطلب وجدانى هام خاصة في الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم.
وفي نهاية اللقاء اهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الاوروبي مجموعة من اصدرات الوزارة ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التى يضم اعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيليى الاوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى يشيد باستئناف الانشطة الابداعية فى مصر وفق الإجراءات الإحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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