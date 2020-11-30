أمير المصري يعلن موعد عرض فيلم "التية" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي الدولي

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بعد غد الأربعاء الموافق 2 ديسيمبر والتي تستمر حتى 10 ديسمبر بدار الآوبرا المصرية، وفقاً للإجراءات الصحية التي إتخذتها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ 42 عدد كبير من الأفلام

الدولية، ومن بينهم فيلم "التية - Limbo"، والذي تدور أحداثه حول "عمر" عازف شاب واعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عن أسرته السورية، وهو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله، والفيلم من إخراج بن شاروك، وبطولة الممثل المصري أمير المصري.

وروج الفنان أمير المصري لفيلم "التية" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من خلال البوستر الدعائي للفيلم، معلقاً:" العرض العربي الأول لفيلم "التية - Limbo" بطولة أمير المصري بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأربعاء 9 ديسمبر، الساعة 6 مساء في المسرح الكبير ".