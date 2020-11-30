منى زكي ضيفة الإعلامية ريا آبي راشد في لقاء مقتوح .. الجمعة

تحل النجمة منى زكي ضيفه في لقاء مفتوح مع الإعلامية اللبنانية ريا آبي راشد، يوم الجمعة المقبلة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بدارالأوبرا المصرية، وذلك خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، في الدورة الـ 42، والتي تنطلق بعد غد الأربعاء وتقام خلال الفترة من 2 إلى

10 ديسمبر المقبل، وفقاً للإجراءات الصحية للحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية تجاه وباء كورونا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن آخر أعمال النجمة منى زكي فيلم "الصندوق الأسود"، مع الفنان

محمد فراج، والذي تدور أحداثه حول ياسمين والتي تجسد شخصيتها النجمة منى زكي، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود" والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

"الصندوق الأسود" من بطولة النجمة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، وقصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، من إنتاج أفلام مصر العالمية، وشركة سينرجي.