عصام السقا يكشف عن أعماله المقبلة

كشف الفنان عصام السقا، أنه يستعد لعمل فني جديد خلال الأيام المقبلة، وأضاف أنه يجسد دور وجديد ومختلف خلال أحداثه.

وأكد "السقا" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه يستعد لمسلسل "جنون العشق" ويجمعه مع كل من الفنانين أحمد صلاح حسني والفنانه إيمان العاصي وتامر شلتوت والمسلسل تاليف محمد عبد المعطي

وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر ان أخر أعمال الفنان عصام السقا حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، رضوى جودة، محمد

رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبدالمنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها أخيرًا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".