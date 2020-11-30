شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله وأشرف عبد الباقى ومها الصغير مفاجآت حفل افتتاح القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42، ظهور خاص للنجم أشرف عبد الباقي حيث يقدم حفل الافتتاح من خلال محاكاة لواقع كورونا وما فرضه علي العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسري نصر الله مئوية فيلليني، بينما تشارك المذيعة مها الصغير في تقديم الحفل.

ويحتفي المهرجان بالمخرج سامح علاء مخرج الفيلم القصير ستاشر الحائز علي سعفة مهرجان كان، ويشهد الحفل تكريم مني زكي والسيناريست وحيد حامد و والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون وذلك حسبما أكد المخرج هشام فتحي مخرج حفل الافتتاح. واعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

ويحتفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالسينما المصرية في برنامج دورته الثانية والأربعين، عبر مشاركة 10 أفلام ما بين روائي وتسجيلي في فئتي الطويل والقصير، لتكون واحدة من أكبر المشاركات المصرية في تاريخ المهرجان. في المسابقة الدولية يشارك ثلاثة أفلام، في مقدمتها الوثائقي "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتش تشارك ف يانتاجه ألمانيا، والدنمارك، وتدور أحداثه حول "زبيبة" فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة تحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال.