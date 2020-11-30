"بين الجنة والأرض" فى دور العرض 2 ديسمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة الموزعة للفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض والحائزعلي جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة والتي حملت رقم 41 طرحه بدور العرض المصرية يوم 2 ديسمبر تزامنا مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة والتي تحمل رقم 42. فيلم "بين الجنة والأرض" تدورأحداثه حول زوجين فلسطينين يقرران الطلاق بعد 5 سنوات من الزواج وأثناء إنهاء إجراءات الإنفصال يكتشف الزوج أوراقا عن ماضي والده تقرر تقلب الأحداث رأسا علي عقب من تأليف و إخراج نجوي نجار، و سوف يقام عرض خاص للفيلم غدا بسينما زاوية . تدور أحداثه حول "سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. في المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

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