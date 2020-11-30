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شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تكشف عن صور عيد الشكر فى "أحضان" صديقها "أحلاماليك ويليامز" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة العالمية مادونا تحتفل بعيد الشكر " thanksgiving " ، فقد شاركت ملكة البوب محبيها وعشاقها بعض اللحظات الخاصة التى استمتعت بها مادونا خلال الاحتفال مع صديقها أحلاماليك ويليامز.
نشرت مادونا البالغة من العمر ( 62 عاما ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 15.5 مليون شخص، ظهرت مادونا بعدد من الصوروهى ترتدى فستان ذو تصميم بسيط من الساتان باللون الأسود و كانت تغطى وجهها بواسطة " headpiece " بنفس اللون واحتفظت بلون شعرها الـ PINK ، و كانت مادونا بصحبة ويليامز البالغ من العمر ( 26 عاما ) وحاولت النجمة الشهيرة أن تظهر مدى حبها له من خلال هذه الصور فظهرت وهى تحتضنه وكأنها تعلن للعالم أنها تعيش أجمل لحظات حياتها بجانبة .
مادونا و صديقها
فى أغسطس الماضى ، ظهر الثنائى سويا فى عدد من الصور ومقاطع الفيديو التى تم التقاطها فى احتفالات عيد ميلاد مادونا الـ 62 فى جامايكا .
مادونا
من جهة أخرى وفى أواخر العام الماضى ، دافع والد ويليامز عن الفجوة العمرية التى وصلت إلى 36 عام بين ابنه وصديقته النجمة العالمية الشهيرة، ومن المعروف أن صديق مادونا هوأكبر بعامين فقط من ابنتها لوردى ، فأكد والده لموقع " TMZ " أن الحب ليس له عمر .
مع صديقها
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