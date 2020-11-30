شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة "شير " تساهم فى نقل"الفيل الوحيد"..ورئيس وزراء باكستان يشكرها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت النجمة الأمريكية شير، فى نقل الفيل كافاكا، البالغ من العمر 36 عاما، الذي يطلق عليه "الفيل الأكثر وحدة في العالم"، حيث سافرت إلي باكستان لزيارته وتقديم الدعم له، كما التقت المغنية برئيس الوزراء الباكستاني إيران خان، الذي شكرها، على مشاركتها النشطة في إنقاذ الفيل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



الفيل كافان بعد نقله

وبفضل شير ونشطاء محليين، تم الحديث عن مصير كافاكا في جميع أنحاء العالم عندما توفي شريكه في عام 2012، مما كان له تأثير كبير على نقله، وفقا لما أوضح مارتن باور، المتحدث باسم شركة Four Paws International.، التي غالبًا ما تقوم بمهام إنقاذ الحيوانات وتم نقل كافاكا إلى محمية طبيعية في كمبوديا، أمس الأحد، حيث يمكنه التواصل مع الأفيال الأخرى للتغلب علي المشكلات السلوكية التي مر بها، وذلك في رحلة صحبته بها النجمة شير والتقطت معه صور تذكارية، وكان قام أربعة أطباء بيطريين وخبراء في Paws بإعداده للشحن منذ شهور.



شير

وظل الفيل قابعًا في حديقة الحيوانات لمدة 35 عامًا، وفقد شريكته في عام 2012، وشخّصه الأطباء البيطريون على أنه يعاني من زيادة الوزن وسوء التغذية في وقت سابق من هذا العام، كما أنه يعاني من مشكلات سلوكية. وتم نقله أمس الأحد إلى محمية في كمبوديا، وفقا لسكاى نيوز.