شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمرزعة عائلة جنيفر لورانس فى كنتاكى دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع بيبول عن صورة من حريق مزرعة والمعسكر الصيفي الذي تديره عائلة جنيفر لورانس في ولاية كنتاكي، حيث اشتعلت النيران في المزرعة والمعسكر دون وقوع إصابات بين الحيوانات أو البشر. واصدرت عائلة لورانس بيان كشفت فيه عن امتنانها وتقديرها لنجاة العاملين والحيوانات من الحريق دون وقوع أي إصابات.

وفي سياق متصل وثقت النجمة العالمية جنيفر لورانس، فرحتها العارمة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية متغلباً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفارق كبير، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديووهي ترقص بشكل هيستيري في شوارع مدينة نيويورك الامريكية بعد اعلان بايدن، الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الامريكية.

وتظهر لورانس في الفيديو الذي حظي على عدد مشاهدات كبير، وهي تركض أمام منزلها وترتدي ملابس المنزل وهو ما يشير إلى فرحتها بشدة عقب إعلان النتيجة في وسائل الاعلام الأمريكية. وكانت قد تصدرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن، اهتمامات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد فوزها بمنصب نائب الرئيس كأول امرأة تعتلي هذا المنصب في الولايات المتحدة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو سابق لكامالا هاريس وهي تتفاعل وترقص مع عدد من الأطفال، وتفاعل البعض على الفيديو باعتبارها من النساء اللواتي يناضلن من أجل مكانهن تحت الشمس.