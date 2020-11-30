شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلسلة من النجاحات الموسيقية.. فاريل ويليامز يدخل عالم العناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد فاريل ويليامز واحد من أهم نجوم الغناء على الساحة الفنية، حيث يمتلك موهبة و شعبية مذهلتان، و كانت إطلالات النجم البالغ من العمر ( 47 عاما ) دائما محط تركيز الملايين من شتى انحاء العالم كونه يركز على الظهور مذهل و خاطف للأنظار، وبالرغم من ذلك لم يتوقع البعض تطرق فاريل ويليامز لعالم التجميل بـ " Humanrace " ليأخذ خطوة جديدة وكأنه يكشف عن سر من أسرار ظهور بشرته دائما شابة .

أطلق فاريل ويليامز خط للعناية بالبشرة وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " هاربر بازار ".

وقد أكد فاريل ويليامز "إن منتجات Humanrace للعناية بالبشرة لا تفرق حسب العرق أو الجنس فهى مناسبة لجميع البشر، لقد ولدنا جميعا بنفس الجلد ونحتفل مع Humanrace بذلك " .

بينما أكد النجم الشهير لموقع " ستايلت " قائلا : " أن العناية بالبشرة هي مجرد البداية ولكنها جزء من العناية بصحتك ".

وأشار موقع " ستايلست " أن شغف المغني الشهير بالعناية بالبشرة وعلاقته بالرعاية الذاتية دفعة إلى تطوير علامته التجارية الخاصة " Humanrace Skincare " .