تفاصيل الجدل المُثار بسبب "The Crown".. وتعليق وزير الثقافة البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار مسلسل "The Crown" أو "التاج" الشهير، الذي عُرض خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر2020، على شبكة نتفليكس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد العمل خلال أحداثه ظهور الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز ولي العهد، إذ تناول العلاقة بينهما، مسلطًا الأضواء على انضمام أميرة ويلز إلى العائلة الملكية البريطانية ودخولها حياة الأمير البريطاني وقصر باكنجهام .

ويرجع سبب الجدل الذي تسبب فيه المسلسل، كون الأميرة ديانا هي إحدى المحاور الرئيسية في الموسم الرابع الذي يتم عرضه حالياً، ويصور مسلسل " The Crown" معاناة ديانا مع زوجها، وقصة الخيانات المتكررة بينهما، كما يصور معاناة ديانا من مرض "البوليميا" في عدة حلقات، وهو مرض يتسبب في جعل المريض به يتناول كميات كبيرة من الطعام خلال مُدّة زمنية قصيرة، وقد تم وضع علامات تحذيرية على تلك الحلقات مرفقة بتحذير "صحي" قبل بدايتها.

وذكرت تقارير صحفية أجنبية، أن وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، طلب من نتفليكس التنويه بأن مسلسلها "The Crown" هو مسلسل خيالي، موضحًا أن بعض الأحداث التي تم تصويرها في العرض لا ينبغي أن تُؤخذ على أنها حقيقة.

وقال "دودن"، إنه عمل خيالي تم إنتاجه بشكل جميل، لذا يجب أن تكون نتفليكس واضحة جدًا من البداية، كما هو الحال مع الإنتاجات التليفزيونية الأخرى، وبدون هذا الإعلان، أخشى أن جيلًا جديداً من المشاهدين لم يعش هذه الأحداث، قد يخطئ ويظن أن الأحداث التي وقعت في المسلسل هي أحداث حقيقية.

وأوضحت التقارير الصحفية، أنه من المتوقع أن يراسل "دودن"، نتفليكس بخطاباً رسميًا، يطالبها فيه بإضافة تسمية "مسلسل خيالي" على نص البداية لكل حلقة، وتأتي مطالب دودن بسبب بالمخاوف من أن يلحق المسلسل ضررًا دائمًا بصورة العائلة الملكية البريطانية.

وكان شقيق الأميرة ديانا "تشارلز سبنسر"، قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه يعتقد أن على نتفليكس أن تُخلي مسؤوليتها عن المعلومات الخاطئة الموجودة في هذا العمل التليفزيوني.

وتابع: "المسلسل ليس صحيحًا ولكنه يعتمد على بعض الأحداث الحقيقية، ويجب التنويه عن هذا، لأنه بعد ذلك سوف يفهم الجميع أنها أحداث درامية بحتة فقط، لكنها ليست حقائق تاريخية".

وكانت الممثلة (إيما كورين) بطلة دور الأميرة ديانا، قد دافعت عن قرار نتفليكس، بعدم عرض تفاصيل حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز بمسلسل "ذا كراون" في حوار لها بموقع "هوليود ريبورتر"، قائلة: "نحن لا نختلق أبدا مشاهد للعرض فحسب، كلحظة إعلان الخطوبة على سبيل المثال، تم عرضها لأنها مرتبطة بأحداث معينة تمر بها الشخصيات، إذ يجب أن تكون جزءا من القصة وبشكل أساسي عليها أن تعزز الحبكة، الكل يستطيع أن يطلع على مشهد حفل الزفاف من خلال يوتيوب، وتستطيع مشاهدته في 10 ثواني، لذلك فأنا أعتقد بأنه ليس هناك ما يدعو إلى إعادة تقديم مشهد الزفاف".

يذكر أن، الممثلة (إيما كورين) تجسد دور الأميرة ديانا، بينما يجسد الممثل (جوش أوكونر) دور الأمير تشارلز بمسلسل "ذا كراون"، الذي يتناول سيرة الملكة إليزابيث.

المسلسل من إعداد وكتابة بيتر مورجان وإنتاج شركة "ليفت بانك"، ويعرض منذ عام 2016 ويتناول، قصة وسيرة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.