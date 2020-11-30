خاص| تفاصيل تحويل بيت أحمد منيب في الأقصر مركزا للإبداع‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تفتتح أسرة الموسيقار أحمد منيب، يوم الخميس المقبل "بيت منيب للثقافة والفنون"، إذ قرر أبناؤه تحويل منزله في قرية "توماس وعافية" بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، إلى مركز للإبداع.

فتحي منيب نجل الموسيقار النوبي الراحل أحمد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ضمن خطواتنا وجهودنا لحفظ تراث الوالد، سعينا لتكملة المشوار بتحويل منزله لمركز للإبداع، ومنارة ثقافية وفنية لأبناء الصعيد".

وأضاف: "من خلال (بيت منيب) نفتح الأبواب للموهوبين لممارسة الأنشطة الفنية بمختلف أنواعها، في الجنوب وصعيد مصر، ونعد أيضا لجمع وحفظ التراث المصري الصميم ."

من ناحية أخرى، أكد فتحي منيب أن الأيام القادمة من المقرر طرح أغنية للأطفال بعنوان (صوصو صوصو) للمرة الأولى، وهي من ألحان أحمد منيب، وكلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب، وإخراج عمرو عابدين.