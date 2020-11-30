بعد انتهاء الإغلاق التام.. مايا دياب تطالب الشعب اللبناني بارتداء "الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة اللبنانية مايا دياب الشعب اللبناني بالالتزام بوضع "الكمامة" مع أول يوم عمل بدولة لبنان بعد الإغلاق التام، الذي استمر لمدة أسبوعين، بسبب جائحة كورونا.
كتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لكل اللبنانيين، اليوم أول يوم عمل بعد الاغلاق التام بسبب كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة أينما وُجِد، الفيروس لم يبدأ فعلياً في لبنان، مع بدء شهر ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض، كلنا مسؤولين، كلنا يعني كلنا، بترجاكن التزموا الإجراءات الوقائية بجدية".
يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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