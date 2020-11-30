أمينة خليل: أنتظر"حظر تجوال" بـ"القاهرة السينمائي".. وبحب الرومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن تجربتها بعد الإصابة بفيروس كورونا حتى شفاءها، بالإضافة لأعمالها الفنية التي شاركت فيها مؤخرًا، والأعمال الجديدة التي تنتظرها.

وقالت أمينة، ببرنامج "lite show" على قناة "الحياة": "مكنتش خايفة من كورونا.. بس أول كام يوم كانت قاسية شوية، وبعد كده بتبقى مملة، عشان بتبقى لوحدك فبتزهق".

وتابعت: "فيلم (توأم روحي) يُعد تجربة جميلة وممتعة.. وأنا بحب اشتغل مع أحمد السبكي.. وأول تجربة لي مع حسن الرداد ومش آخر تجربة بإذن الله، والفيلم رومانسي وأنا بحب الرومانسية ومختلف وأنا بحب الإختلاف، ونزل في وقت صعب جدًا".

وأوضحت: "كنت متحمسة لنزول (ليه لأ) في رمضان، ولكن كان عنصر مفاجأة بالنسبة لي عرضه خارج رمضان، وتحقيقه نجاح كبير جدًا، وفخورة به جدًا".

وأضافت: "بصور حاليًا فيلم (وقفة رجالة)، وانتهيت من تصوير فيلم (حظر تجوال) للمخرج أمير رمسيس، وأنتظر طرحه في شهر ديسمبر بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

يذكر أن، فيلم"وقفة رجالة" كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.