تراند اليوم : ريم النجم تعلن القبض على صديقتها التي سربت فيديو فاضح لها



أعلنت الإعلامية الكويتية، ريم النجم، القبض على صديقتها التي سربت فيديو رقصتها المثيرة والتي أشعلت جدلا واسعا الأيام الماضية، وتسبب في فضيحة لها.

ونشرت ريم مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها بـ”سناب شات” قالت فيه إنها سعيدة، بعد أن ضبطت المباحث الإلكترونية المرأة المعنية، التي تسببت بأذيتها وأذية أهلها وبناتها.

ووجهت رسالة شكر للمباحث الإلكترونية والقضاء الكويتي على تتبع ورصد المتسببة في هذه الفضيحة وأخذوا حقها كمظلومة.

وفي الساعات الماضية أشعلت ريم النجم جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو ترقص فيه بفستان مثير أظهر مفاتنها؛ ما عرّضها لانتقادات واسعة، خاصة بعد تصريحاتها السابقة ضد هند القحطاني، التي هاجمت فيها مقاطعها التي اعتبرتها فاضحة، وقالت آنذاك “أنا مو هند القحطاني”.