تراند اليوم : ظهرت في نهضة السلاجقة.. ماذا تعرف عن "الأمانات المقدسة"(صور)

تعتبر الأمانات المقدسة والتي توجد في متحف توب كابي في إسطنبول من أهم المعالم السياحية في البلاد.

كما تعتبر مّعْلما بارزا من معالم اسطنبول السياحية ومن أكثر الأماكن السياحية ريادة من قبل السياح.

وقد تم إنشاء قصر توب كابي بأمر من السلطان محمد الفاتح، والذي تم توسعته في قرون لاحقة، بحيث بلغت مساحته سبع مائة ألف متر مربع وتحيط به أسوار بطول خمسة كيلومترات.

أما اليوم فهو عبارة عن متحف مدهش، من أهم أركانه جناح خرقة السعادة.

وتحتوي الغرفة على الأمانات المقدسة كسيف النبي صلى اللّه عليه وسلم، أثر قدمه، قوسه، شعرات من لحيته الشريفة، وبعض أغراضه الشخصية.

كما تحتوي أيضا على سيوف الخلفاء الراشدين، عمامة يوسف عليه السلام، وغيرها الكثير من الأمانات المقدسة.

يذكر أنه تمت إدارة أكبر إمبراطوريات العالم الإمبراطورية العثمانية لمدة ما يقارب الأربع مئة عام من خلال قصر الباب العالي توب كابي.

وبحسب ما يتم تجسيده في المسلسل التركي نهضة السلاجقة، فإن الأمانات المقدسة تم سرقتها من قبل البيزنطيين وفرقة الباطنية التي يرأسها حسن الصباح، لكن سنجر- نجل السلطان ملك شاه- قام باستعادتها وعودتها للأمة الإسلامية.











