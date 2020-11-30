غدًا.. العرض الخاص لفيلم "خان تيولا" بحضور أبطاله

يحتفل فريق عمل فيلم "خان تيولا" بالعرض الخاص، غدًا الثلاثاء، وذلك فى إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر حضور أبطال العمل.

تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري

ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، بطولة نضال الشافي، وفاء عامر، محمود البزاوي، أحمد كمال، علي الشجيري، محمد

عبدالواحد، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي ومجموعة من الوجوه الشابة التي تظهر لأول مرة.

ويستعد الفنان نضال الشافعي لطرح مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" خلال السباق الرمضاني المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلًا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندا موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة وأخرون من النجوم.