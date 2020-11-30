تفاصيل وموعد عرض مسرحية جنة هنا

يقام في السابعة مساء، على مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي الجديد "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح .

يشار إلى ان عرض "جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ،

تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر .

ويذكر ان "جنه هنا" تم إفتتاحها يوم 15 نوفمبر، بحضور الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، كما حرص على الحضور

أيضًا كل من الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج محمد الشرقاوي المشرف على فرقة مسرح المواجهة و التجوال ، الدكتور سيد الامام، الناقد مجدي الحمزاوي، و عدد من المسرحيين و النقاد، وسط حضور جماهيري كبير، و وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزارء في هذا الشأن.