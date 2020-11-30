بعد 24 عامًا من طرحها.. رقصة أمريكية على أغنية "نور العين"

نشر الهضبة عمرو دياب مقطعًا لفريق الرقصات الشهير Quick Style، على أنغام أغنية "نور العين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

تضمن المقطع رقص الفريق على أغنية دياب الشهير "نور العين"، وذلك بعد 24 عامًا من طرحها، وعلق دياب عليها قائلاً: "أحسنتم".

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فريق Quick Style، هو فريق أمريكي شهير

بتأدية رقصات "هيب هوب"، تم تشكيل الفريق عام 2006، وتجولوا برقصاتهم في أكثر من 50 دولة حول العالم.

يذكر أن آخر إصدارات دياب الغنائية، كانت من خلال أغنية "الجو جميل" التي تم طرحها في مطلع نوفمبر الجاري، وسجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان:

محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل.

إضافة إلى كليب أغنية "أماكن السهر" الذي تم طرحه خلال أغسطس الماضي، وحصد أكثر من 25 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات: تامر حسين ، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي، والكليب إخراج: أحمد النجار.

كما شارك أخيراً في ختام فعاليات مهرجان الجونة، بحفل غنائي حضره مجموعة كبيرة من فناني المهرجان، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، قدم فيها مجموعة غنائية مميزة من أغنياته القديمة والجديدة، أبرزها "نور العين، ميال، شوقنا، ليلي نهاري، أماكن السهر، بحبه، الجو جميل".