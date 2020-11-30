وائل كفوري يروّج لحفله الغنائي في دبي

أعلن الفنان وائل كفوري عن حفله الغنائي المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر كفوري البوستر الرسمي للحفل، عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً: "آراكم جميعاً هناك".

اقرأ أيضاً.. ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق .. أول حفل جماهيري لوائل كفوري

يقام الحفل يوم الخميس 31 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق

في دورته الـ26، مع الفنان محمد خيري، ويعتبر هو اللقاء الجماهيري الأول لكفوري بعدتوقفه عن الحفلات الغنائية بسبب كورونا

تبدأ فعاليات المهرجان في الـ17 ديسمبر حتى 30 يناير 2021، حيث سيضم الحفل الافتتاحي عددًا كبيرًا من نجوم الفن العربي، بجانب عروض الألعاب النارية

المميزة.

يذكر أن آخر إصدارات كفوري الغنائية كانت من خلال أغنية "استشبهت فيكي"، التي تم طرحها خلال العام الماضي، وسجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات"منبير بوعساف، ألحان: هشام بولس، تويزع: داني حلو، وتقول كلماتها "واستشبهت فيكي قربت بدي أحكيكينفس شعرك هو ذاته كنت باسمك راح بندهلا نفس عطرك ونسماته لكن مش مثلك لابقلا يا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه أو لأني كنت حبه بطلتي تحبيه ويا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه".

