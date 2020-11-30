تراند اليوم : ياتري نجاة الصغيرة حاتفتكر كامل الشناوي النهارده

وقع الشاعر الكبير كامل الشناوي في حب المطربة نجاة الصغيرة التي تعد من أبرز قصص الحب في السينما المصرية، بالرغم من أنه كان حبا من طرف واحد مليء بالخيال وهو الحب الذي انتج واخرج القصيدة العظيمة التي غنتها نجاة “لا تكذبي”.

وكان حب وصفه الشاعر الراحل بالجنون ولم تبادله نجاة وفاءه، وكان يعلم ذلك لكنه لا يستطيع أن يتوقف عن حبها، بل كان عذابه يستوحش أثناء الخصام فلا يتحمل بعدها أو فراقها.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي حسام الدين السيد، تقريرًا تلفزيونيًا عن “ذكرى رحيل الشاعر كامل الشناوي”.

رحل ولم تزَل قصائده الغنائية شاهدة على بقائه في قلوب العاشقين، فقد كان يرى الشناوي أن قمة الحب ذلك الذي يكون من طرف واحد ولم يؤمن بحب صادق وحب كاذب، لرؤيته أن تفسير الحب يقتل معانيه الجميلة.

رحل الشناوي عن عالمنا في مثل هذا اليوم، من عام 1965، ولا تزال روحه تغني لا تكذبي، تلك القصيدة التي هزت وجدانه وصارت حديث المجتمع وتغنت بها نجاة وكذلك عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب.

وُلد في 7 ديسمبر من عام 1908 في نوسا البحر بمركز أجا في محافظة الدقهلية وكان ميلاده عقب وفاة الزعيم الوطني مصطفى كامل، فسماه والده مصطفى كامل تيمنًا بوطنية الزعيم الراحل، إذ كان قاضيا شرعيا في محكمة مركز أجا، فأدخله الأزهر الشريف ولم يلبث أكثر من 5 سنوات فعمد إلى المطالعة ومجالس الأدباء وكذلك درس الآداب العربية والأجنبية في عصورها المختلفة.

دخل الشناوي عالم الصحافة من باب الشعر، وكان دائما يقول إنه يفضل أن يكون شاعرا أولًا قبل أن يكون صحفيا، ولذلك عمل مع الدكتور طه حسين في جريدة الوادي عام 1930 وكان يعتز بكونه شاعرًا وأكد دائمًاأنه يكتب الصحافة بروح الشعر، وترك العديد من المؤلفات من أبرزها “اعترافات أبي نواس”، و”الليل والحب والموت”، إضافة إلى ديوان “لا تكذبي”.