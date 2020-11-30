تراند اليوم : فيديو فضيحة – صافيناز تنشر فيديو أظهر أجزاء حساسة من جسدها بالخطأ

حذفت الراقصة صافيناز بث مباشر بعد لحظات من نشره، وذلك بعد أن أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها فى شرم الشيخ.

وعلى غرار لايف غادة عبدالرازق الذى أثار ضجة كبيرة فى وقت سابق.. ظهرت الراقصة صافيناز مرتدية مايوه، مغازلة متابعيها على “فيسبوك” بكلمات رقيقة.

وبعد لحظات من نشر اللايف، حذفت الراقصة صافيناز الفيديو، وأبدلته بـ لايف آخر عدلت فيه من جلستها، وارتدت فيه تنورة تستر جزء من جسدها.

في سياق أخر حصلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة عن فيلم “بالصدفة” الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي واختتمت فعالياته .

وسلمت النجمة إلهام شاهين كارول سماحة الجائزة، حيث قالت الأخيرة: “اتفاجئت بالتكريم ده خاصة لما استملت درع البحر المتوسط الخاص بالسينما اللبنانية، وهي جائزة كبيرة ومهمة أوي بنسبالي، ومحفزة جدًا لي عشان أركز الفترة الجاية في التمثيل”.

وأضافت كارول أن قيمة هذه الجائزة تتخطى أي جائزة أخرى حصلت عليها، سواء داخل مصر أو عالمية عن ألبوماتها وأغانيها واستعراضاتها.

وتوجهت بالشكر لمنتجى الفيلم وللمخرج باسم خريستو، الذي اختارها لبطولته، كما شكرت الفنانة إلهام شاهين التي سلمتها الجائزة، والمخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.