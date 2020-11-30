شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ريهام عبد الغفور ضيفة "تليفزيون الخليج 365" احتفالا بـ "ربع قيراط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف "تليفزيون الخليج 365" مساء اليوم ، النجمة ريهام عبد الغفور، احتفالا بمسلسلها "ربع قيراط"، الذى استحوذ على الترند لمدة 10 أيام كاملة، وتفاعل معه الجمهور على السوشيال ميديا، وتتحدث ريهام عن كواليس المسلسل، بدءًامن قراءة السيناريو مرورا بالتصويروكواليسه، حتى أخر أيام التصوير، كما تكشف ريهام عن تفاعل الجمهور معها بسبب الظلم التي تعرضت له شخصية منى التي قدمتها في المسلسل ولاقت نجاحاً كبيراً.

كما تتحدث ريهام عبد الغفور عن مسلسلها الجديد، المقررعرضه في رمضان المقبل، حيث تعاقدت مؤخراً على عمل فنى جديد، كما تتحدث عن سرغضب والدتها من الشخصية التي قدمتها في مسلسل "واحة الغروب" وتصريحات جريئة لما تصرح بها من قبل .

يشار إلى أن ريهام عبد الغفور، واحدة من النجمات التي وضعت قدمها بخطى ثابتة في الساحة الفنية، وتسعى دائماً أن تضيف لتاريخها أعمالا تبقى للأجيال الأخرى، ورغم أنها من النجمات الجميلات، إلا أنها استطاعت أن تتلون في أدوارها وتقدم كل ما هو متطور، حتى وصلت لأعلى درجات النضج الفني بشهادة النقاد والجمهور .