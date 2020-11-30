شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: السيدة انتصار السيسي بسيطة ومتواضعة وتشعر بكل أم وسيدة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة يسرا، رسالة شكر وتقدير واحترام إلى السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نشرت يسرا صورة للسيدة انتصار السيسى، وعلقت عليها قائلة: "رسالة شكر وتقدير واحترام لسيدة يعجز الكلام عن وصفها، سيدة تشعر بكل أم وسيدة مصرية.. بسيطة، متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة، مهما وصفت طاقتك الايجابية قد ايه رفعت معنوياتى أنا شخصيا وأكيد ليها أثر على كل سيدة مصرية أصيلة... لك كل الاحترام والتقدير وربنا يحفظك ويحفظ سيادة الرئيس والأسرة جميعا".



يسرا عبر انستجرام

وشاركت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى لقاء خاص تابعه ملايين المصريين عبر شاشة فضائية DMC فى استضافة الإعلامية إسعاد يونس، كشفت خلاله عدة مشاهد من حياة الرئيس، حيث تميز اللقاء بالبساطة والعفوية وكان مباشرا، وكشفت السيدة انتصار السيسى، خلال اللقاء عن المواقف التى تبكيها كسيدة وأم مصرية، وكان أكثرها حزنا لحظة سقوط الشهداء.

وردت السيدة انتصار السيسى، على تساؤل الإعلامية إسعاد يونس "امتى بتبكى؟"، قائلة: "ببكى لما يحصل حاجة جامدة فى البلد وشهداء وكده، دى بتخلى الواحد فعلا يبكى أوى"، واستطردت: "لأنى أم، وعارفة يعنى إيه أم تفقد ابنها بصراحة بتبقى حاجة كبيرة جدا، وخصوصا فى مناسبات أعياد الشرطة والقوات المسلحة، الواحد بيسمع قصص، والسيدات دول أبطال"،وتابعت: "السيدات دول أبطال عشان قدموا أبطال".

وقالت السيدة انتصار السيسي، إن زوجة أى ضابط سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة، تتحمل المسئوليات بشكل كبير، مبينة: "بتتحمل المسئولية من الألف إلى الياء، مسئولية الأولاد والبيت وكل حاجة، وبتكون أب وأم فى نفس الوقت، لأن هو غصب عنه مش بيكون متواجد"، وأضافت حرم الرئيس السيسي: "عدم تواجد الزوج الضابط مع أسرته لا يعنى أنه منفصل عن العائلة تماما، موضحة: "بالعكس كنا على طول بنتكلم وكان فيه تواصل دائم، رغم إن ساعتها التليفونات ماكنتش متاحة زى دلوقتى، وكنا بنتواصل فى أى حكاية بتخص الأولاد كأنه موجود معانا".

وكشفت سيدة مصر الأولى عن المسلسلات الدرامية التى تتابعها، والتى كان فى مقدمتها مسلسل الاختيار، قائلة: "كان حاجة كويسة جدا وخلى الناس كلها تتجمع فى وقت وتتابع وتعرف الدنيا كانت ماشية إزاى، رغم إن ممكن يكون أحداث المسلسل دى عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن مجرد إن الواحد يشوفها قدامه له طعم تانى".