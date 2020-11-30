شكرا لقرائتكم خبر عن درة: دورى فى فيلم "الكاهن" سيكون مفاجأة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة.

وقالت درة - في تصريحات اليوم الإثنين، إنها تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن أحداث الفيلم مشوقة، مؤكدة أنها لا تريد حرق شخصيتها في الفيلم لكنها ستكون مفاجأة للجمهور.

ولفتت إلى أن عقد جلسات عمل قبل انطلاق التصوير ودراسة تفاصيل الشخصية، هو أمر مهم للغاية حيث يعطي الممثل ثقة في التعامل مع الدورطوال الوقت خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وأشارت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، وفاطمة كمال، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.