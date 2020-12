شكرا لقرائتكم خبر عن المهنة ممثل متقاعد .. تفاصيل شهادة الوفاة للنجم العالمى شون كونرى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء خبر وفاة اسطورة عالم هوليوود شون كونرى صادم للكثير من محبيه و عشاقه ، و بالرغم من مرور شهر كامل على وفاة اسطورة جيمس بوند الشهير إلا أن مازالت التفاصيل الخاصة بالوفاة تتصدر المواقع و الصحف العالمية .

اشارت التقارير أن السبب الحقيقى وراء وفاة شون كونرى أثناء نومه جاء بسبب فشل فى الجهاز التنفسى نتيجة للالتهاب الرئوى والشيخوخة والرجفان الأذينى فى القلب وكبر سن ، وذلك حسب شهادة وفاته التى كشف عنها موقع " TMZ " .

وتٌظهر "شهادة الوفاة " أن شون كونرى توفى فى 31 أكتوبر في الساعة 1:30 صباحا فى منزله الموجود فى جزر الباهاما ، و تم إدراج مهنته كـ "ممثل متقاعد " .



شهادة وفاة شون كونرى

يذكر أن شون كونرى هو واحد من أهم أساطير عالم هوليوود الذي قدم عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة و من أبرزها سلسلة أفلام جيمس بوند ، إضافة الي عدد آخر من الأعمال السينمائية " Woman of Straw " و " A Fine Madness " و " The Molly Maguires " و " The Wind and the Lion " و " Robin and Marian " و " The Presidio " و " Medicine Man ، و غيرهم .