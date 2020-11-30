شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى في لقاء مفتوح مع ريا أبى راشد بمهرجان القاهرة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الإعلامية ريا أبى راشد، النجمة منى زكى في لقاء مفتوح على هامش تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42 بجائزة فاتن حمامة، وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ولمدة ساعة بدارالأوبرا المصرية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

من جانبها قالت منى زكي، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

وتابعت منى زكى، سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".

النجمة المصرية منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين امتلأت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالإضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكيه".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية، لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و"عن العشق والهوى" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"دم الغزال"، وكذلك دورها الشهير في"احكي يا شهر زاد" الذي تناولت من خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا في فيلمي "أسوار القمر"، و"ولاد العم".

ومن أهم أعمالها أيضا فيلم "أيام السادات" حيث جسدت دور السيدة الأولى جيهان السادات، كما جسدت أيضا شخصية الأسطورة سعاد حسني، في مسلسل"السندريلا"، هذا بالإضافة إلى دورها البارز في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها "آسيا" و"أفراح القبة".

منى زكي المتزوجة من النجم أحمد حلمي، ولديهما ثلاثة أطفال، تهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات هامة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال