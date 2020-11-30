أفضل أفلام الكريسماس في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حفل عام 2020 بأحداث كثيرة مؤلمة، لذلك تمثل فترة عطلة الكريسماس ونهاية العام أهمية كبيرة لتنفس الصعداء بعد عام مرهق.
وتشكل فترة الكريسماس مناسبة للشعور ببهجة العيد، وحماسة قدوم عام جديد، هذه الحماسة التي لا تكتمل سوى بمشاهدة فيلم عن العطلة العالمية.
موقع "هاربر برازر" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز أفلام الكريسماس التي صدرت في 2020
1- Blackbird
فيلم "بلاك بيرد"- Blackbird بطولة سوزان سارندون وكيت وينسليت، ويتناول محاولة سيدة قضاء آخر عطلة سنوية مع أسرتها قبل أن تخسر معركتها مع مرض التصلب الضموري الجانبي، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي.
2- The War with Grandpa
فيلم "الحرب مع الجد" The War With Grandpa، بطولة مجموعة من كبار نجوم هوليوود وهم: روبرت دي نيرو وأوما ثورمان وكريستوفر واكين.
يدور الفيلم حول طفل يعلن الحرب على جده، بعد اضطرار الأخير للانتقال للعيش مع ابنه و"سيطرته" على سرير حفيده.
3- Holidate
فيلم "هوليديت" Holidate، بطولة إيما روبرتس ولوك بريسي، ويتناول اتفاق بين غريبين لارتياد كل حفلات موسم العطلة السنوية معاً، إلى أن ينتهي بهما المطاف إلى الوقوع في حب أحدهما الآخر.
4- The Princess Switch: Switched Again
فيلم "ذا برينسيس سويتش" The Princess Switch 2: Switched Again، بطولة فانيسا هادجنز وسام بالاديو، ومن إنتاج شبكة "نتفليكس".
يكمل الجزء الثاني من الفيلم رحلة الأميرة مارجريت التي تبادل الفتاة ستايسي حياتها قبل أن تنكشف حيلتهما.
5- Happiest Season
فيلم "أسعد موسم" Happiest Season، بطولة كريستين ستيوارت وماكنزي ديفيس، ويتناول عودة ثنائي إلى منزل ذويهم لقضاء عطلة الكريسماس.
6- Jingle Jangle: A Christmas Journey
فيلم "جينجل جانجل" Jingle Jangle: A Christmas Journey، بطولة فورست ويتكر وكيغان مايكل كاي وهيو بونيفل ريكي مارتن، ومن إنتاج شبكة "نتفليكس".
ويدور حول صانع ألعاب تدب الحياة في ألعابه خلال عطلة الكريسماس، فيعيش مغامرة خيالية مع حفيدته.
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