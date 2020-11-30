- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن بالدراجة النارية و"الخوذة".. شاهد بن أفليك وآنا دى أرماس فى نزهه بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم العالمى بن أفليك قصة حب ساخنة مع صديقته الممثلة آنا دى أرماس ، حيث يظهر الثنائى معا بشكل مستمر و ترصد إطلالاتهما معا عدسات مصورى " البابارتزى " .
ظهر بن أفليك و آنا دى أرماس خلال تنزههما فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ظهر النجم الشهير البالغة من العمر ( 48 عاما ) وهو يقود دراجته النارية بينما كانت تجلس خلفه دى أرماس، و كان يرتدى كل منهما " الخوذة " لحماية الرأس حتى لايتعرضا للخطر .
ظهرت آنا دى أرماس التى تٌعرف أنها دائما تبحث عن الإطلالات الأنيقة وهى مرتديه " جاكت " متداخل الألوان و بنطلون باللون الأسود، وحذاء جمع اللونين الأبيض والأسود وهو من تصميم دار " Miu Miu " ووصل سعره إلى 535 جنية إسترلينى .
ولم يعرف البعض أن بن أفليك و آنا دى أرماس تعرفا أثناء تصوير فيلمهما "Deep Water " الذى أخرجه المخرج أدريان لين، كما قضى الثنائى فترة الحجر المنزلى معا وهو أحد عوامل دعم علاقتهما .
كانت هذه تفاصيل خبر بالدراجة النارية و"الخوذة".. شاهد بن أفليك وآنا دى أرماس فى نزهه بلوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.