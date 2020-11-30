شكرا لقرائتكم خبر عن بالدراجة النارية و"الخوذة".. شاهد بن أفليك وآنا دى أرماس فى نزهه بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم العالمى بن أفليك قصة حب ساخنة مع صديقته الممثلة آنا دى أرماس ، حيث يظهر الثنائى معا بشكل مستمر و ترصد إطلالاتهما معا عدسات مصورى " البابارتزى " .

ظهر بن أفليك و آنا دى أرماس خلال تنزههما فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ظهر النجم الشهير البالغة من العمر ( 48 عاما ) وهو يقود دراجته النارية بينما كانت تجلس خلفه دى أرماس، و كان يرتدى كل منهما " الخوذة " لحماية الرأس حتى لايتعرضا للخطر .

ظهرت آنا دى أرماس التى تٌعرف أنها دائما تبحث عن الإطلالات الأنيقة وهى مرتديه " جاكت " متداخل الألوان و بنطلون باللون الأسود، وحذاء جمع اللونين الأبيض والأسود وهو من تصميم دار " Miu Miu " ووصل سعره إلى 535 جنية إسترلينى .

ولم يعرف البعض أن بن أفليك و آنا دى أرماس تعرفا أثناء تصوير فيلمهما "Deep Water " الذى أخرجه المخرج أدريان لين، كما قضى الثنائى فترة الحجر المنزلى معا وهو أحد عوامل دعم علاقتهما .