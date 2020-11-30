شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردة بين توم كروز بـ فيات 500 والشرطة في روما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي توم كروز وهو يجلس خلف عجلة القيادة في سيارة فيات 500 القديمة لتصوير مشاهد اكشن في مطاردة بينه وبين الشرطة، فحسب الديلي ميل النجم يعمل علي قدم وساق لاستئناف تصوير المهمة المستحيلة في روما.



توم كروز يصور Mission Impossible 7 في روما (1)



توم كروز يصور Mission Impossible 7 في روما (2)



توم كروز يصور Mission Impossible 7 في روما (5)



توم كروز يصور Mission Impossible 7 في روما (6)

وكانت عدسات المصورين قد التقطت، صور ظهور النجم العالمي توم كروز، فى كواليس تصوير أحد مشاهد فيلم الأكشن والإثارة Mission Impossible 7، وهو يرتدي بدلة سوداء اللون بجوار النجمة العالمية هايلي أتويل، التى تشاركه بطولة هذا الجزء من سلسلة الأكشن الشهيرة.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن كواليس المشهد الذي قام بتصوير كروز في مدينة فينيسيا الإيطالية، على جسربونتى مينتيتش الشهير منذ ايام، والتى ظهر فيها كروز صاحب الـ 58 عاماً وهو فى كامل أناقته كالعادة لتجسيد شخصية إيثان هانت الشهيرة، ويظهر بجوارهم طاقم العمل.