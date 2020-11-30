وفاة عم الفنانة كارمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الملحن مصطفى جاد، وفاة عم زوجته المطربة كارمن سليمان، ظهر اليوم الاثنين.

مصطفى أعلن عن الوفاة، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، عم زوجتي الأستاذ جمال نوفل في ذمة الله، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

كارمن طرحت مؤخرا كليب أغنية بعنوان "لينا رقصة"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، من إخراج مصطفى عامر.