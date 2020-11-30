رامي بركات يكشف تفاصيل جديدة في قضية نجل الفنانة منى عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف رامي بركات، نجل الفنانة هالة فؤاد، والأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل جديدة في القضية المرفوعة ضد كريم سلامة نجل الفنانة منى عبدالغني.

وقال بركات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن القضية التي تم رفعها على نجل الفنانة منى عبدالغني، قد رفعها المحامي بلال عبدالغني دون إذنه ودون الرجوع إليه، موضحًا أنه فوجئ بهذا الأمر بعد عودته من لندن.

وتابع: "قعدت مع كريم سلامة، واكتشفت كل حاجة، والقضية اللي اترفعت عليه، اترفعت من غير إذني، من غير ما يقولي، وبيتهمه بحاجات معملهاش، بصراحة (كريم) كان معايا جميل من الأول، وفي يوم العزاء قالي إن أخوك ليه فلوس لسه هدفعهالك، ولما مشيت، مكنتش أعرف إن (كريم) دفع الفلوس لبلال المحامي، ودفعله الفلوس كلها، ومشفتش حاجة منها".

وأضاف رامي، أنه تعرض للخداع على يد المحامي بلال عبدالغني، الذي استغل جهله بالقراءة باللغة العربية، وباع ممتلكات هيثم أحمد زكي دون الرجوع إلى الورثة الأصليين، بالإضافة إلى التصريحات المسيئة وغير الحقيقية التي أدلى بها في الإعلام دون الرجوع إليه.

وتعود القصة عندما اتهم المحامي بلال عبدالغني "كريم"، ابن الفنانة منى عبدالغني، لتصرفه وبيعه إحدى سيارات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بعدما أكد أنه اشتراها منه قبل رحيله، قائلًا لبرنامج "et بالعربي": "كان عنده عربيتين، ولما سألنا واحدة منهم فين، اتضح إنها عنده وقال إنه اشتراها من هيثم".

وفي البرنامج ذاته، أكدت "منى" والدة الشاب، أن ابنها اشترى تلك السيارة من هيثم زكي قائلة: "ابني كريم اشترى العربية دي من هيثم، ومسألة الأوراق دي تفصل فيها الجهات القضائية المختصة ومش محلها السوشيال ميديا، ولو كانت الأوراق دي مش سليمة مكنش المرور أخد بها".