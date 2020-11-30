مصطفى درويش يتبرع بـ25% من حجم تعاقداته للطلاب غير القادرين بجامعة دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى درويش، عن تبرعه بنسبة 25% من كل تعاقداته الفنية القادمة لخدمة الطلاب غير القادرين من جامعة دمنهور.

ونشر درويش، فيديو له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ده مش تفضل مني، دي أقل حاجة أقدر أقدمها لولاد بلدي وجامعتي.. الخير اللي أنا فيه ده إنتوا السبب فيه بعد ربنا".

وجاء بالفيديو، الذي تحدث فيه رئيس جامعة دمنهور: "الأستاذ مصطفى درويش، قال إنه هيتبرع بنسبة 25% من تعاقداته اللي جاية كلها، لخدمة الطلاب غير القادرين بجامعة دمنهور.. شكرًا يا مصطفى".

وكان الفنان مصطفى درويش، قد نشر صورًا له من تكريمه بجامعة دمنهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أسعد لحظات حياتي وما أفتكرش إن في أي تكريم هيفرحني زي تكريمي من جامعتي في مسقط رأسي وأصلي دمنهور".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى درويش، حكاية "ربع قيراط" من مسلسل"إلا أنا"، وهي تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة: ريهام عبدالغفور، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا.