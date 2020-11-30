بعد رحيله عن منصبه.. عمرو عرفة لـ"أمير مرتضى": "عملت فرقة كلها رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج عمرو عرفة، على توجيه رسالة لأمير مرتضى منصور،المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، بعد رحيله عن منصبه داخل القلعة البيضاء.

وكتب عمرو، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "وداعاً أمير.. عملت فرقة كلها رجالة.. رجعت شيكابالا للملعب.. لن ننساك.. الزمالكاوية".

وحرص أمير مرتضى، على تسجيل اللقاء الأخير له مع لاعبي الزمالك، وذكر خلال حديثه أن هذا سيكون للذكرى، ولكي يخبر أبنائه بعد ذلك بفترة تواجده مع هذا الفريق.

وقال أمير مرتضى خلال مقطع الفيديو: "الناس بتحبكم ومنتظرة منكم الكثير، وهذا آخر يوم ليا وآخر يوم لمرتضى منصور، تشرفت إني عملت معكم طوال الفترة الماضية".

وتابع: "من سيأتي بعدنا سيجد معه أفضل اللاعبين في مصر، وأمامكم مباراتين في كأس مصر أتمنى أن تحققوا الفوز خلالها، وألا تتأثروا برحيل مجلس الإدارة، ونحن ننتظر منكم الكثير".

وأضاف: "أي لاعب منكم سيحتاج أي شيء سيجدني مساندًا له، والآن الأمر أصبح في ايديكم فلا تسمحوا بتفكك الفريق بعد رحيلنا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد كشفت مساء الأحد، عن إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع تشكيل لجنة لإدارة شئون النادي برئاسة المستشار أحمد بكري.