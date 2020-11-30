محمد رجب يواصل تصوير مسلسل "ضربة معلم"

يواصل النجم محمد رجب تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم"، الذي يذاع حاليًا عبر قناة cbc الفضائية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاق أولى حلقات عرضه.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية، حيث يعاني من الفقر

ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.

ويجسد الفنان محمد رجب خلال المسلسل شخصية رجل يدعى "جابر"، ابن بار بوالدته، ويحرص دائمًا على إرضائها وتلبية

طلباتها مهما كلفه ذلك من ضغوطات، كما يتعرض للعديد من المواقف والصراعات في حياته خلال أحداث العمل.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم"، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي.