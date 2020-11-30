سقوط محمد رمضان فرحة من الصغير للكبير

سقوط محمد رمضان على منصة التتويج في دبي، لاقى سخرية كبيرة بين الجماهير المصرية والعربية، التى قالت، هو فعلا ١٠٠ مليون بيدعوا ليه من الـ١٢٠ مليونًا، لأنه في نظر المصريين إسرائيلي، مشيرين إلى أنه لم يحترم مشاعر المصريين، لأن كلمة إسرائيلي تعني للمصريين دم وحرب وقضية فلسطينية.

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وقام اليوتوبر، عبدالله الشريف، بنشر فيديو سقوط محمد رمضان، كتب عليه ثقة في الله طيران، في اقتباس عن شعار ثقة في الله نجاح، الذي يردده

باستمرار محمد رمضان.

وقال نشطاء إن الله حث عباده على عدم التكبير، مؤكدين أن محمد رمضان يتكبر ولديه غرور كبير على عباد الله، مستشهدين بقول الله تعالى حينما قال: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ).

وكتب محمد رمضان على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام: "ثقة في الله.. ما يوقع إلا الشاطر"، لتنهال عليه العديد من الردود والتعليقات الساخرة

من النشطاء.

وعلق البعض على فيديو سقوط محمد رمضان، يا حرام أدهم زيت زيتون إسرائيلي يخفف وجع الوقعة، قائلين: "أن نبر ون بتزحلق.. أنا بين جمهوري بتشرشح".

حالة السخرية التى تعامل بها الجمهور والنشطاء من سقوط محمد رمضان جاءت بعد أن التقاطه صورًا عدة مع مجموعة من الفنانين الإسرائيليين، حيث لاقت هذه الصور غضبًا عارمًا من رواد السوشيال ميديا، ما دفع نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن التمثيل.

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ويوجد حاليًا محمد رمضان في دبى منذ ما يقرب من 10 أيام، حيث سافر إلى هناك لقضاء فترة استجمام هناك، فضلًا عن ارتباطه بالتكريم هناك بمهرجان الضيافة، والذى يقام الآن.