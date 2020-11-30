مواهب أصحاب الهمم تتألق على مسرح الجمهورية

إختتمت مساء أمس، الأحد، بمسرح الجمهورية فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، ودار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر، بحضور عدد من الفنانين والصحفييين وأصحاب الهمم .

في كلمته وجه الدكتور محمد عبد الغني الشكر لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا علي التعاون في اقامة المسابقة، والتي قدمت كل الدعم ومؤازرة ذوي الهمم ليفتحوا افاقاً للمبدعين في كل المجالات، مشيراً أن المسابقة أصبحت حدثاً متجدداً كل عام، وأفرزت العديد من المواهب المتميزة في كافة ربوع مصر، متمنياً أن تكون المسابقة افضل في دوراتها القادمة.

من جانبه قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن البطل في هذا الحدث هم أبنائنا وأخوتنا من أصحاب الهمم الذين نستمد منهم الطاقة الايجابية ، مؤكداً أن أصحاب الهمم قدوة لنا، وعبر "عبد الوهاب" عن سعادته بنجاح الدورة الثالثة من المسابقة، مشيراً الي دور مركز طلعت حرب الثقافي التابع لقطاع الصندوق والذي يوجه الأغلبية العظمي من أنشطته لذوي الهمم، وأضاف أن الصندوق قد استكمل المسابقة في ظل ظروف بالغة الصعوبة، موجها الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي دعمها لكافة أنشطة أصحاب الهمم، كما وجه الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

تضمن برنامج اللحفل أغنية (من جوة القلب) إهداء المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، ألحان الموسيقار محمود طلعت، كلمات الشاعر حسن عطية، وغناء الفنانة ثريا حشاد،

(يا إنسانية) أداء فريق قلب يسوع، "صبري عليك طال" أداء أحمد يسري، " برضاك" أداء عاصم محمد عبد اللطيف، ثم عزفت نيرة عاطف مارش" الفلوت".

كما قدم عبد الله محمود ابتهال "فكم لله من لطف خفي"، "انا بن مصر" أداء احمد عاصم، "بلد التاريخ" أداء مريم طارق، "النور مكانه في القلوب" أداءعمر زكريا، وقدم الأخوين أشرف وعادل محمود فقرة إيقاع بالدف، "وحياتك يا حبيبي" أداء محمود عبد الرازق، عزف أغنية "اتحدي العالم" علي الأورج للموهبة عمر حسن، وعلي الناي عزف احمد عيد "هلت ليالي"، كما قدم كورال فريق النور من الاسكندرية أغنية (علي قد ما حبينا).

اعقب ذلك توزيع شهادات التقدير والجوائز وكانت كما يلي : شهادة شكر وتقدير لأصحاب عمل (جوة القلوب)، ثم تكريم لجنة التحكيم .

أعقب ذلك اعلان جوائز الدورة الثالثة من المسابقة حيث حصل في مسابقة الغناء الفردي (بصري وحركي): المركز الأول عمر زكريا عبد الرحمن (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، المركز الثاني عبد الله محمود رزق ( جامعة المنصورة)، المركز الثاني مكرر هبة عزمي (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، المركز الثالث احمد يسري، المركز الثالث مكرر صفاء مصطفي ابراهيم ( جمعية دنيتنا للمكفوفين).

في مسابقة الغناء الفردي (ذهني): حصل علي المركز الأول محمود عبد الرازق (فرقة ران)، المركز الثاني عاصم محمد عبد اللطيف (دار الأوبرا)، المركز الثاني مكرر

احمد الشيخ، المركز الثالث احمد عاصم (مدرسة سما الدولي)، المركز الثالث مكرر مريم طارق (دار الأوبرا).

وفي فرع مسابقة العزف الفردي (بصري) : حصل علي المركز الأول عمر حسن احمد (اورج)، المركز الأول مكرر احمد عيد (ناي)، المركز الثاني سارة احمد (اورج)، المركز الثالث ياسمين كشك (اورج).

في فرع مسابقة العزف الفردي (ذهني): حصل علي المركز الأول نيرة عاصم (فلوت)، المركز الثاني دويتو اشرف وعادل محمود (طبلة ودف)، المركز الثالث يمني محمد (اورج)، المركز الثالث مكرر عمر الشناوي (درامز ).

فرع مسابقة الغناء الجماعي (بصري): حصل علي المركز الأول فريق كورال نور بالاسكندرية (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، المركز الثاني فريق كورال قلب يسوع.

كما منحت لجنة التحكيم شهادات مشاركة لكل من: محمود حنفي (غناء فردي حركي) جامعة الأزهر، محمد محمد عادل ـ شرف عادل غناء فردي (دار الأوبرا)، فريق كورال أبناء المعادي (غناء جماعي ذهني)، أحمد هاني (عزف فردي بصري)، عبد الرحمن احمد (عزف فردي ذهني) ، حسناء عبد الرؤوف (عزف سمعي)، حمادة هواري ـ نورهان نصر (عزف سمعي)، ومصطفي احمد (غناء فردي ذهني).

جدير بالذكر أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، حيث تقدم للمسابقة هذا العام 300 متسابق من مختلف محافظات مصر والجديد في هذا الموسم مشاركة طلبة الجامعات المصرية منها: جامعة الأزهر، جنوب الوادي، عين شمس، قنا وجامعة المنصورة.

ضمت لجنة التحكيم مجموعة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الغناء برئاسة أ.د مصطفي محمد رئيس قسم الغناء الأوبرالي بالكونسرفتوار وعضوية: دكتورة نسرين رشدي وكيل معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، الدكتور سحر أمين الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور سماح اسماعيل أستاذ الغناء العربي والموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور مدحت عبد السميع أستاذ الموسيقي العربية وآلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقي العربية، الدكتور علاء فتحي أستاذ التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي العربية، دكتور أحمد محمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ التراث بدار الأوبرا.