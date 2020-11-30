شكرا لقرائتكم خبر عن فى استراحة قصيرة من مسلسلها Riverdale .. كاميلا مندس فى كندا للاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاميلا مندس قررت أن تأخذ استراحة قصيرة من تصويرها لمسلسل " Riverdale " والتفرغ بعض الوقت للاستمتاع فى كندا، وذلك بالرغم من أنها تمتلك جدول أعمال مزدحم .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكاميلا مندس البالغة من العمر ( 26 عاما ) و هى تتنزه فى مع كلبها فى إحدى شوارع فانكوفر بكندا .

ولم تنسى النجمة الشهيرة أن ترتدى القناع الواقى حتى لا تتعرض للإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم ، واختارت كاميلا التى تٌعرف أنها رمز للأناقة و الرقى أن ترتدى معطف بإحدى درجات اللون البيج وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Sandro "، ووصل سعره إلى 515 جنية إسترلينى، وأرتدت بلوزة بنفس اللون مع بنطلون جينز باحدي درحات اللون الرمادى و حذاء باللون الأسود ، بينما اختارت أن تظهر بتصفيفه شعر بسيطة جدا .

يذكر أن شارك كاميلا مندس بطولة مسلسل " Riverdale " عدد كبير من النجوم ، و من أبرزهم لى لى رينهارت و K.J. Apa و كولى سبروز و مارك كونسولوس، و غيرهم .