شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير وابنته ضيوف شرف فيلم السقا "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير لقائمة ضيوف شرف للفيلم الجديد "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى يكتبه عمر عبد الحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته النجمة هند صبرى، حيث انطلق تصوير الفيلم الأسابيع الماضية وتوقف حاليًا لانتهاء بطل العمل من فيلمه "العنكبوت" حيث يتبقى له يومان تصوير ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه فى السينمات وتشاركه فى بطولة العمل النجمة منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وأخرون.

ويجرى المخرج أحمد نادر جلال ترشيح وإبرام تعاقد مع باقى الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث رشح العديد من الأسماء يتم الإعلان عنهم الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من التعاقد معهم، وضيوف شرف أخرون يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان اخر ظهور للفنان شريف منير في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "ونحب تانى لية" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حقق نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك في بطولته النجم كريم فهمى إخراج مصطفى فكر وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما في السينما فشارك في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في العمل نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس ومحمد فراج ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.