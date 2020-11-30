لطيفة تُهدي تكريمها في مهرجان DIAFA للموزع الراحل طارق عاكف

متابعة بتجـــــــــــرد: أهدَت الفنانة التونسية، لطيفة، تكريمها في مهرجان Diafa في مدينة دبي الذي أقيم يوم أمس الأحد، للموزع الراحل الموسيقي طارق عاكف، الذي شاركها العديد من النجاحات في مسيرتها الفنية.

ونشرت لطيفة، مقطع فيديو، أثناء كلمتها في التكريم، وذلك عبر صفحاتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، قالت فيه: ” اسمحولي إن أنا أُهدي هذا التكريم لروح فنان عظيم، أنا تعاملت وذقت طعم النجاح معه في العديد من الألبومات كلكم حبتوها.. وهو الفنان العظيم طارق عاكف”.

نفيد بالذكر أن حفل مهرجان Diafa حضره عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.