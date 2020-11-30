بالفيديو – أصالة تتخطى أزماتها النفسية بعد الطلاق بالرقص

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة جومانا مراد بيوم ميلاد زوجها وسط حضور عدد كبير من صديقاتها من الفنانات، منهن الفنانتين أصالة نصري وجنات.

وشاركت النجمة المغربية متابعيها على تطبيق “انستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع أصالة على أنغام أغنيتها “بنت أكابر” ومعهما جومانا، وأحدثا ضجة كبيرة بعفويتهما وحركاتهما الراقصة ونال المقطع اعجاب الالاف من المتابعين.

وتداول رواد مواثع التواصل مقطع فيديو عفوي للنجمة السورية وهي ترقص بحماس كالأطفال، وبدت بحالة نفسية جيدة وسعيدة، الأمر الذي طمأن محبيها عليها بعد أزمة انفصالها عن المخرج طارق العريان قبل أشهر واعترافها بزيارة الطبيب النفسي لمساعدتها في الخروج من الصدمة.

يذكر أن شركة “روتانا” أعلنت عن حفل “أون لاين” للفنانة السورية عبر منصة شاهد VIP في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم أصالة، قد طرحت مؤخرا أغاني الألبوم الجديد “لا تستسلم” الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.