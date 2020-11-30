تراند اليوم : موديل سعودية تهاجم بدور البراهيم: «ما شبعتي من الرجال يا أم راس؟»



شنت المودل السعودية المعروفة بـ “Ash” ، هجومًا عنيفًا خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”،على الفاشينيستا بدور البراهيم، وذلك بسبب حبها لمشهور “سناب شات” عبد الرحمن المطيري.

وقالت “Ash” في الفيديو: “إيش ابتسامته جميلة!. تعالي أنتي تعالي يا أم فرقة يا أم راس، ما شبعتي ملايين من راسك، ما شبعتي زواجات، وإيش تبين تصيرين صباح النسخة الخليجية يعني، بعدين خليتي كل الرجال ورحتي على عبدالرحمن المطيري.. لا عبدالرحمن تكفى لا تتزوج الشحرورة بدور لا”.

وأضافت: “راح أنهار.. بصراحة أنا بعترف لكم بشيء خلاص هزلت، صراحة اللي أبي أقوله أنا أحب عبدالرحمن المطيري.. عبدالرحمن المطيري أنا أحبك، لا تتزوج الشحرورة بدور”.

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